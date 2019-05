Kulturdokumentation Schwermut und Leichtigkeit. Dietls Reise

Am 22. Juni hätte der 2015 verstorbene Helmut Dietl 75. Geburtstag gefeiert. Aus diesem Anlass zeigt das BR Fernsehen am Dienstag, 25. Juni 2019, die Dokumentation "Schwermut und Leichtigkeit. Dietls Reise". Der Film ist liebevolle Hommage und eine psychologische Annäherung an einen der wichtigsten bayerischen Film- und Fernsehregisseure der vergangenen Jahrzehnte. Bereits ab 10. Juni 2019 wiederholt das BR Fernsehen außerdem Dietls Kultserie "Kir Royal" – immer montags, 22.45 Uhr.