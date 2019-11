Neue Video-Reihe Karsten Schwanke verfolgt und erklärt Nordpolexpedition

Die Vorbereitungen für die Experimente laufen auf Hochtouren, damit so schnell wie möglich die Messkampagne beginnen kann. Auf der Eisscholle wurden an verschiedenen Orten die Messgeräte errichtet. Manche Experimente befinden sich in der Nähe der "Polarstern", andere in mehreren Kilometern Entfernung. Für U-Boote wurden Löcher ins Eis gefräst, für atmosphärische Messungen mehrere Meter hohe Masten aufgestellt.