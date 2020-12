Schwaben weissblau Fasching trotz Corona im BR-Fernsehen

Es ist eine besondere Saison, in der vieles anders ist als gewohnt. Fest steht: Es wird Fasching gefeiert im BR Fernsehen – auch in Zeiten von Corona. Die närrische Mannschaft von "Schwaben weissblau" bricht im Januar zum ersten Mal in der Sendungsgeschichte auf zu einem Auswärtsspiel nach München. Die Kultveranstaltung wird auch 2021 die Traditionen des närrischen Treibens in Bayerisch-Schwaben mit viel Humor, Lebensfreude und Spaß hochleben lassen. Zwar nicht wie gewohnt in der Stadthalle Memmingen, sondern in den BR Studios in Unterföhring und ohne Publikum – aber nicht minder fröhlich!