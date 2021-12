Bayerisch-Schwäbische Prunksitzung "Schwaben weissblau, hurra und helau" aus Unterföhring

Das närrische Treiben in Bayerisch-Schwaben steht Jahr für Jahr im Mittelpunkt der beliebten Faschings-Sendung "Schwaben weissblau, hurra und helau" im BR Fernsehen. Nach dem coronabedingten "Auswärtsspiel" in München 2021 sollte die große Prunksitzung im Februar 2022 eigentlich wieder "heimkehren" in die Stadthalle Memmingen. Aufgrund der aktuellen Pandemie-Entwicklung jedoch kann die Sendung nicht in der gewohnten Form am 3. und 4. Februar 2022 in Memmingen vor Publikum aufgezeichnet werden. Um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten, hat der Bayerische Rundfunk gemeinsam mit dem Bayerisch-Schwäbischen Fastnachtsverband entschieden, "Schwaben weissblau, hurra und helau" erneut im BR-Studio in Unterföhring zu produzieren – ohne Publikum und unter strengen Hygiene-Bedingungen.