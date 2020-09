Neue Folgen Schuhbeck lädt Moni Gruber zum "Küchenkabarett"

In der Küche lacht es sich am besten. Ganz nach diesem Motto lädt der Münchner Star-Koch Alfons Schuhbeck die bayerische Star-Kabarettistin Monika Gruber zu sich ein. Sechs Folgen lang schnabulieren sich die beiden durch die italienische Küche – zu sehen im BR Fernsehen ab 1. November 2020 immer sonntags um 17.15 Uhr

Den Alfons und "die Gruberin" verbindet nicht nur eine tiefe Freundschaft, sondern auch die große Liebe zu Italien. Und so servieren Alfons und Moni nicht nur Leckerbissen auf dem Teller, sondern auch so manche Anekdote aus dem Italien-Urlaub. Alle Folgen sind bereits ab Mittwoch, 28. Oktober, in der BR Mediathek verfügbar.

Folge 1: Sonntag, 1. November 2020, 17.15 Uhr

Italienisch kochen, "aber mit vui bayerischem Gfui" – das macht der Münchner Meisterkoch Alfons Schuhbeck in der neuesten Folge seines Küchenkabaretts. Cucina italiana mit einem Schuss Bavaria ist eine Leidenschaft, die Alfons Schuhbeck mit Monika Gruber teilt.

Als "Gruberin" hat sie sich in den bayerischen Kabarett-Himmel gespielt. Wenn sie nicht auf der Bühne steht, dann steht sie zu Hause oder bei Alfons Schuhbeck am Herd. Der Koch und die Kabarettistin verstehen sich nämlich auch privat gut. Und so kommt der Ratsch über Gott und die Welt beim Kochen nicht zu kurz. Dabei landet natürlich so manche Anekdote auf den Küchentisch – zum Beispiel, was Monika Gruber als Wiesn-Reporterin alles Skurriles erlebte.