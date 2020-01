Bayerischer Rundfunk BR trauert um Schauspieler Ferdinand Schmidt-Modrow

Nach seinem Tod mit nur 34 Jahren trauert der Bayerische Rundfunk um Ferdinand Schmidt-Modrow. Wie die Familie dem BR bestätigte, ist der beliebte Schauspieler am 15. Januar 2020 völlig unerwartet verstorben. Todesursache war eine nicht erkannte Vorerkrankung. Der BR war dem in Aichach geborenen Schauspieler eng verbunden. Dieser wirkte in zahlreichen und vielfältigen BR-Projekten mit, zuletzt unter anderem als ein prägendes Gesicht in der Familienserie "Dahoam is Dahoam". In Gedenken an Ferdinand Schmidt-Modrow ändert das BR Fernsehen sein Programm.

Der Bayerische Rundfunk hat Ferdinand Schmidt-Modrows Schauspielkarriere von früh auf begleitet. Bereits 2005 wirkte er in der vom BR-koproduzierten Kinokomödie "Grenzverkehr“ mit, ab 2007 in der Trilogie "Beste Zeit", "Beste Gegend" und "Beste Chance" von Marcus H. Rosenmüller. Seine Rolle in "Beste Zeit" brachte ihm eine Nominierung für den Förderpreis Deutscher Film in der Kategorie Bester Nachwuchsschauspieler ein.

Auch für preisgekrönte BR-Produktionen wie die Serie "Servus Baby" und den Fernsehfilm "Meister des Todes" stand Schmidt-Modrow vor der Kamera. Zu seinen weiteren BR-Projekten zählen TV-Filme wie "Der blinde Fleck" und "Falsche Siebziger" und die Serie "Akte Lansing".

Seit 2017 war er in der prägenden Rolle des Pfarrers Simon Brandl im BR-Serienklassiker "Dahoam is Dahoam“ zu sehen. Seine Erfahrung als Theaterdarsteller konnte Ferdinand Schmidt-Modrow in mehreren Komödienstadel-Produktionen im BR Fernsehen unter Beweis stellen, zuletzt in der im Oktober 2019 ausgestrahlten Folge "Ein Bayer in der Unterwelt".

"Ich bin tief berührt und erschüttert von Ferdinand Schmidt-Modrows Tod. Er war ein unglaubliches Ausnahmetalent und ein bayerischer Schauspieler, wie man ihn sich nur wünschen kann: ein wunderbarer Komödiant, aber auch im dramatischen Fach zu Hause. Mit seinem Facettenreichtum, seiner Sensibilität und seiner Energie hat er sich seine Rollen erobert und war auch menschlich ein Geschenk. Wir werden ihn in der großen Familie des Bayerischen Rundfunks furchtbar vermissen." Bettina Ricklefs, BR-Programmbereichsleiterin Spiel-Film-Serie

"Die Nachricht macht uns fassungslos und tief traurig. Mit seiner freundlichen, herzlichen Art war Ferdinand Schmidt-Modrow bei allen am Set sehr beliebt und stets ein Garant für positive Energie und gute Laune. In seiner Rolle als Pfarrer Simon Brandl hat er 'Dahoam is Dahoam' eine unverwechselbare Note gegeben. Wir werden Ferdinand niemals vergessen und ihn in unseren Herzen behalten. In Gedanken sind wir bei seiner Familie und wünschen allen Hinterbliebenen viel Kraft und Zusammenhalt." Daniela Boehm, Redakteurin 'Dahoam is Dahoam'

Zum Tod von Ferdinand Schmidt Modrow - Programmänderungen im BR Fernsehen:

Montag, 20. Januar 2020, 22.45 Uhr

Beste Zeit

Film (D 2007) von Marcus H. Rosenmüller mit Anna Maria Sturm, Rosalie Thomass, Ferdinand Schmidt-Modrow, Johanna Bittenbinder, Andreas Giebel, Stefan Murr u.v.a.

Sonntag, 26. Januar 2020, 20.15 Uhr

Der Komödienstadel: 1001 Nacht in Tegernbrunn

(D 2014) Mit Ferdinand Schmidt-Modrow, Conny Glogger, Susanne Wiesner, Harald Helfrich u.v.a

Laufend im Programm:

Montag bis Donnerstag, 19.30 Uhr

Dahoam is Dahoam

Die beliebte BR-Familienserie mit Ferdinand Schmidt-Modrow, Senta Auth, Harry Blank, Tommy Schwimmer, Carina Dengler u.v.a.