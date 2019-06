Ende analoge Satellitenausstrahlung Umrüstung der Haushalte

Die Informationskampagne "klardigital" konnte erkennbare Erfolge erzielen: Seit Anfang des Jahres haben schätzungsweise mehrere hunderttausend Haushalte in Bayern ihre TV-Geräte auf digitalen Empfang umgerüstet. Jedoch könnten nach einer vorsichtigen Bewertung zwischen 50.000 und 100.000 Haushalte in Bayern bald vor schwarzen Bildschirmen sitzen. Zehn Tage vor dem Ende des analogen Satellitenfernsehens rät der Bayerische Rundfunk deshalb den verbliebenen Haushalten dringend zum Kauf digitaler Technik.

Zusammen mit allen anderen deutschen TV-Sendern beendet der Bayerische Rundfunk am 30. April 2012, um 3 Uhr früh, die Ausstrahlung seiner analogen Fernsehkanäle. Ab diesem Zeitpunkt sind das Bayerische Fernsehen und BR-alpha über Satellit ausschließlich digital zu sehen.

Um das Ende des analogen Empfangs bekannt zu machen und die Zuschauer zum Umstellen auf digitale Technik zu bewegen, beteiligt sich der BR seit dem vergangenen Jahr intensiv an der groß angelegten bundesweiten, senderübergreifenden Informationsoffensive "klardigital".

Wie eine Umfrage des Bayerischen Rundfunks bereits Ende vergangenen Jahres ergeben hat, ist in so gut wie allen analogen Satellitenhaushalten in Bayern bekannt, dass sie auf digital umrüsten müssen. Wichtigste Informationsquelle ist hier das Fernsehen: Allein das Bayerische Fernsehen hat seit Beginn von "klardigital" ca. 700 Spots zum Thema "Analog-Digital-Umstieg" gesendet und damit weit über fünf Millionen Zuschauer in Bayern erreicht.

Die große Mehrheit der betroffenen Satellitenhaushalte in Bayern - Ende 2011 waren es noch etwa 500.000 - hat ihren Empfang bereits umgestellt. BR-Untersuchungen zeigen aber auch, dass ein Gutteil dies erst kurz vor dem bevorstehenden Abschalttermin plant. Unter dem Strich schätzen BR-Experten, dass am 30. April zwischen 50.000 und 100.000 „analoge Haushalte“ noch nicht umgerüstet haben werden.

Um ganz sicher zu gehen, raten die Technik-Fachleute des Bayerischen Rundfunks dringend, nicht bis zur sprichwörtlich "letzten Minute" mit der Umstellung zu warten. In den allermeisten Fällen genügt der Kauf und Anschluss eines digitalen Satellitenreceivers.

Wer prüfen möchte, ob er analog oder digital empfängt, sollte auf die Seite 198 von BAYERNTEXT oder Alphatext gehen. Diese Seite zeigt in Sekundenschnelle an, ob man betroffen ist oder nicht.

Digitales Fernsehen bietet eine Menge Vorteile – vor allem eine bessere Bild- und Tonqualität und eine größere Programmvielfalt. Außerdem geht am 30. April das Bayerische Fernsehen zusätzlich als HDTV-Programm über Satellit auf Sendung. Das Bayerische Fernsehen in hochauflösender Qualität wird in den Regionalvarianten "BR Süd HD" und "BR Nord HD" gesendet.

Selbstverständlich steht der Bayerische Rundfunk in den kommenden Tagen - und auch über den 30. April hinaus - allen Zuschauerinnen und Zuschauern, die Rat und Unterstützung suchen, zuverlässig zur Seite. Denn auf seinen beiden abgeschalteten Kanälen wird der BR – wie auch fast alle anderen deutschen TV-Sender – eine Schrifttafel senden mit Hinweisen, wo man Hilfe bekommt. Zusätzlich steht die BR-eigene Servicenummer weiter zur Verfügung, die das Abschaltdatum enthält:

Servicetelefon Tel: 01805 / 30 04 12 (14 ct./min aus dem bayerischen Festnetz). Öffnungszeiten: täglich von 9.00 bis 19.00 Uhr (ab 23. April).

Unter anderem macht der BR seit längerem nicht nur mit TV-Spots, sondern auch mit Laufbändern im Bayerischen Fernsehen und in BR-alpha auf die Abschaltung aufmerksam. Die Laufbänder sind ausschließlich auf dem analogen Satellitenverbreitungsweg zu sehen und erreichen damit direkt die betroffenen Satelliten-Haushalte. Außerdem hat der Bayerische Rundfunk seit Mai 2011 mit Berichten, Interviews, Fachhändlerschulungen, Lesertelefonen bei Zeitungen und Ständen auf Messen die Menschen umfassend informiert.