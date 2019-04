BR Fernsehen Sandra Rieß wird neue Rundschau-Nachrichtenmoderatorin

"Es ist mein Ansporn, die Zuschauerinnen und Zuschauer der Rundschau kompetent und vertrauensvoll über das Geschehen des Tages aus Bayern, Deutschland und der Welt zu informieren." Sandra Rieß

Ihre Karriere im Bayerischen Rundfunk begann die gebürtige Nürnbergerin im Jahr 2010 beim Jugendformat on3-südwild. Von da an präsentierte sie erfolgreich junge Formate und Unterhaltungssendungen für den BR, bis sie 2012 auch auf die bundesweite Bühne wechselte. In einer eigenen Rubrik im ZDF Morgenmagazin stellte sie ihre Livesicherheit unter Beweis. Bekanntheit erlangte sie auch durch die Moderation des ESC-Vorentscheids - Unser Star für Baku (ARD und ProSieben) und des Bundesvision Song Contest (ProSieben). Auch in politischen Formaten wie log in, dem interaktiven Polittalk (ZDFinfo), Generation What? - Wie tickt Europas Jugend (EBU mit BR, ZDF, SWR), Wähl mich! (ZDF) zur Bundestagswahl.

Derzeit lebt Sandra Rieß in Berlin: "In Zukunft werde ich wohl öfter im schnellen ICE Richtung München anzutreffen sein. Der BR ist der Sender, bei dem ich vor neun Jahren meine Moderationslaufbahn beginnen durfte. Ich freue mich sehr, mit einiger Erfahrung mehr im Gepäck wieder dabei zu sein!"