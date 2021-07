Start in die neue Fußball-Saison 3. Liga: Live-Spiele und umfassende Berichterstattung auf allen Kanälen

Ab dem kommenden Wochenende rollt wieder der Ball – in der 3. Liga mit den drei bayerischen Klubs TSV 1860 München, Würzburger Kickers und Türkgücü München. Mit dem Bayerischen Rundfunk sind Fans in Bayern auch in der neuen Saison immer auf Ballhöhe: Das BR Fernsehen zeigt auf dem Sendeplatz am Samstag um 14.00 Uhr regelmäßig attraktive Live-Spiele. Zum Auftakt ist am 24. Juli 2021 die Partie TSV 1860 München gegen Würzburger Kickers zu sehen. Außerdem berichtet der BR auf allen Kanälen – Fernsehen, Radio, Online, in der BR24-App und via Social Media – umfassend und aktuell.