Radio-Event "Saal 101": Der NSU-Prozess als Dokumentarhörspiel

Der NSU-Prozess ist als wichtigster Strafprozess seit der Wiedervereinigung bezeichnet worden und als der größte und kostspieligste, der in Deutschland jemals gegen Neonazis geführt wurde. Das Dokumentarhörspiel beruht auf einer Sammlung von Prozess-Protokollen der ARD-Gerichtsreporterinnen und -reporter. Diese über 6.000 Seiten umfassenden Protokolle sind ein einzigartiges Stück Zeitgeschichte: Es existiert kein Prozess-Mitschnitt in Ton oder Bild, die Berichterstatterinnen und Berichterstatter der ARD protokollierten die mündliche Verhandlung an jedem der 438 Prozesstage. Die Länge des Prozesses wurde von Beobachtern als Tortur insbesondere für die Opfer und Angehörigen der NSU-Taten beschrieben. Im Hörspiel wird das Mammutverfahren plastisch; mosaikartig setzt sich ein Bild zusammen: die Sozialisation der Täter, ihre Radikalisierung in der Nachwendezeit, das Leben der Terrorgruppe im Untergrund, die rechten Netzwerke und die Unterstützerszene, die Rolle des Verfassungsschutzes, die Pannen bei den polizeilichen Ermittlungen (der Taten), die Hoffnung der Opferangehörigen auf Aufarbeitung und Aufklärung durch den Prozess und ihre Enttäuschung, die Verteidigungsstrategien sowie die Fragetechnik des Gerichts.

Jede der 24 Folgen von knapp 30 Minuten widmet sich einem Themenkomplex aus der Beweisaufnahme. Dabei folgt das Dokumentarhörspiel "Saal 101" nicht der Chronologie des Prozesses. Vielmehr bringt es Zeugenaussagen zusammen, die tatsächlich vielleicht weit auseinanderlagen, jedoch dieselbe Fragestellung behandeln. Das Hörspiel zoomt in die Mitschriften und über diese in den Gerichtssaal hinein.

"Das Vorhaben, aus den Protokollen ein Dokumentarhörspiel zu machen, stand schon 2015 fest, während der Prozess noch lief. Im Januar 2016 begannen die Aufnahmen, die dann erst mal wieder auf Eis gelegt wurden, als absehbar war, dass sich kein rasches Ende abzeichnen würde. Als ich die Protokolle las, haben mich vor allem die Befragungen der Zeugen sofort in den Bann geschlagen. Wir möchten diesen Jahrhundert-Prozess – natürlich in stark geraffter Form – in seiner Gesamtheit abbilden und dadurch dem versiegenden Interesse der Öffentlichkeit nach dem Urteilsspruch ein nachhaltiges Denk- und Informations-Angebot entgegensetzen."

Sendetermine, Podcast und ergänzendes Angebot

Flankierend erscheint zeitgleich der Podcast "Rechter Terror in Deutschland". Die Reihe geht der Spur der Anschläge von Rechtsextremen in Deutschland nach – vom Oktoberfest-Attentat über die Morde des NSU bis zum Anschlag von Halle. In fünf Teilen schildern Überlebende, was ihnen widerfahren ist und Experten zeigen Kontinuitäten und Brüche in den rechtsextremen Strukturen in Deutschland auf. Eine Produktion der BR-Redaktion Hörspiel/Dokumentation/Medienkunst. Fünf Teile á 50 Minuten. Autorinnen und Autoren: Elisabeth Veh, Anna Bühler, Thies Marsen, Christian Alt, Christian Schiffer. Redaktion: Till Ottlitz und Johannes Berthoud. Sprecherin: Verena Fiebiger. Regisseurin: Alexandra Distler