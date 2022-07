BR-Serie "Dahoam is Dahoam" BR-Rundfunkrat genehmigt Verlängerung

Seit dem Start am 8. Oktober 2007 hat sich "Dahoam is Dahoam" zur erfolgreichsten täglichen Vorabendserie in Bayern und zugleich zu einer der bekanntesten Marken im BR Fernsehen entwickelt. Die Familienserie erzählt lebensnah, facettenreich und humorvoll vom Miteinander aller Generationen in einem fiktiven bayerischen Dorf. "Dahoam is Dahoam" läuft montags bis donnerstags von 19.30 Uhr bis 20.00 Uhr im BR Fernsehen. Das BR Fernsehen ist das einzige Dritte Programm, das seinen Zuschauern eine eigene tägliche Vorabendserie bietet. Vorab sind die Folgen der kommenden Woche immer schon donnerstags in der Mediathek abrufbar.