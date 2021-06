Im BR-Rundfunkrat Birgit Spanner-Ulmer und Roland Scheble in ihren Ämtern bestätigt

Die Befassung fand in einer digitaler Schaltkonferenz in der Rundfunkratssitzung am 10. Juni 2021 statt und wurde in einem nun abgeschlossenen schriftlichen Verfahren bestätigt.

Prof. Dr. Dr. Birgit Spanner-Ulmer

Prof. Dr. Dr. Birgit Spanner-Ulmer (58) leitet die Produktions- und Technikdirektion des BR seit 1. Februar 2012 und verantwortet in dieser Position die Audio- und Videoproduktion des BR für Hörfunk, Fernsehen und Online sowie deren Anpassung an die Bedingungen des crossmedialen Wandels. Zusätzlich gehören zu ihrem Aufgabenbereich die Informations- und Medientechnik, die Programmverbreitung auf allen linearen und non-linearen Plattformen sowie die Planung aller technischen Einrichtungen. Im Fokus stehen moderne, zukunftsfähige und flexible Lösungen, z.B. im Neubau des in München-Freimann entstehenden BR-Campus, ebenso wie der Ausbau des DAB+-Sendernetzes.

Nach dem Studium von Wirtschaftsingenieurwesen/Fertigungswesen in Karlsruhe promovierte Spanner-Ulmer an der TU München. Es folgte die Habilitation an der Katholischen Universität in ihrer Geburtsstadt Eichstätt. Anschließend arbeitete sie in führender Position bei Audi. 2004 folgte ein Ruf an die TU Chemnitz, wo Spanner-Ulmer bis zu ihrem Wechsel zum BR die Professur Arbeitswissenschaft an der Fakultät für Maschinenbau leitete.

Dr. Roland Scheble

Dr. Roland Scheble (58) führt die Hauptabteilung Strategie und Innovationsmanagement seit 2012. Unter seiner Verantwortung entstand die Architektur für den organisatorisch bereits abgeschlossenen crossmedialen Umbau des BR. Dabei wurde die althergebrachte Trennung nach Ausspielwegen (Hörfunk, Fernsehen, Online) aufgelöst und durch eine medienübergreifende, zukunftsfähige Aufstellung nach Inhalten ersetzt. Auch die Change-Prozesse in Zusammenhang mit dem voraussichtlich 2024 bezugsfertigen Campus in München-Freimann, dem größten Bau- und Umzugsprojekt in der Geschichte des BR, fallen in Schebles Zuständigkeit. Weitere Aufgabenschwerpunkte sind die strategische Steuerung und koordinierte Umsetzung neuer digitaler Produkte, die Weiterentwicklung der Medienforschung und die Unterstützung der Geschäftsleitung bei allen strategischen Fragen.