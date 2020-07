BR-Rundfunkrat BR-Rundfunkrat genehmigt Jahresabschluss 2019

Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks (BR) hat in seiner heutigen Sitzung am 16. Juli 2020 den Jahresabschluss und die Wirtschaftsrechnung für das vergangene Jahr genehmigt. Vorausgegangen war die gesetzlich vorgegebene Überprüfung durch den Verwaltungsrat des BR. Entgegen der Planung wurden 2019 aufgrund der stabilen Ertragslage und einer sparsamen Haushaltsführung keine Mittel aus der Beitragsrücklage benötigt. Insgesamt verbucht der BR ein positives Finanzergebnis von 21,9 Mio. €.

In der Gewinn- und Verlustrechnung 2019 weist der BR Gesamterträge in Höhe von 1.084,1 Mio. € aus. Die Beitragserträge, die rund 85 Prozent der Einnahmen ausmachen, lagen dabei mit 920,4 Mio. € um 12,6 Mio. € (1,4 %) über dem Vorjahr. Verantwortlich hierfür sind die im vergangenen Jahr leicht gestiegenen Bestandszahlen in Bayern.

Durch kontinuierliche Sparpolitik und die äußerst disziplinierte Haushaltsführung in allen Bereichen des Senders konnte eine Entnahme aus den Rücklagen vermieden werden. Im Zeitraum 2013 bis 2016 durfte vom BR aufgrund einer Vorgabe der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) ein Teil des Beitragsaufkommens nicht verwendet werden. Diese auf einem Sonderkonto angelegten Beträge stehen zur Deckung der Aufwendungen seit 2017 zur Verfügung. Die noch verbleibenden können nach den Vorgaben der KEF für das Jahr 2020 verwendet werden.

Die Aufwendungen 2019 liegen mit 1.183,1 Mio. € um 21,3 Mio. € über dem Vorjahr, was im Wesentlichen auf die kalkulatorischen Veränderungen in der Altersversorgung im Zusammenhang mit dem weiterhin rückläufigen Zinsniveau zurückzuführen ist. Unter Berücksichtigung der sonstigen Positionen in der Bilanz wie etwa Investitionen weist der BR ein positives Finanzergebnis von 21,9 Mio. € aus.

Zusammen mit den Rücklagen wird diese Ergebnisverbesserung dem Bayerischen Rundfunk voraussichtlich helfen, die Beitragsperiode 2017 bis 2020 mit einem ausgeglichenen Finanzergebnis abzuschließen. Die noch nicht konkret absehbaren Folgen der Corona-Pandemie auf die Beitragseinnahmen dürften sich beim BR erst zeitversetzt auswirken.