Münchner Rundfunkorchester Alexander von Zemlinsky: "Eine florentinische Tragödie"

In der zweiten Opern-Soiree der traditionsreichen Sonntagskonzerte des Münchner Rundfunkorchesters steht am 27. November im Prinzregententheater eine Münchner Erstaufführung auf dem Programm: der Einakter "Eine florentinische Tragödie" von Alexander v. Zemlinsky. Die packende Komposition nach der literarischen Vorlage von Oscar Wilde wird eingangs in Ausschnitten vorgestellt, nach der Pause erklingt das komplette Werk. Es moderiert Sylvia Schreiber, Orchester und das Solistenensemble um Christopher Maltman werden geleitet vom Ersten Gastdirigenten des Münchner Rundfunkorchesters, Patrick Hahn.