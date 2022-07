Münchner Rundfunkorchester Ivan Repušić verlängert Vertrag als Chefdirigent bis 2026

Ivan Repušić bekleidet das Amt des Chefdirigenten beim Münchner Rundfunkorchester seit der Saison 2017/2018. Seine Dirigentenkarriere begann 2002 am kroatischen Nationaltheater in Split. Der international gefragte Dirigent war vor seinem Engagement beim Bayerischen Rundfunk seit 2016 Generalmusikdirektor der Staatsoper Hannover und ist bis heute parallel Erster Gastdirigent an der Deutschen Oper in Berlin und Chef des Kammerorchesters Zadar.

Seit Amtsantritt hat Ivan Repušić dem vielseitigen BR-Orchester viele wertvolle künstlerische Impulse gegeben, so zum Beispiel die Verpflichtung eines Artist in Residence, die Initiierung eines Zyklus mit frühen Verdi-Opern sowie die Etablierung von KLASSIK IN BAYERN, der Residenz- und Schlössertournee des Münchner Rundfunkorchesters. Zudem erhöhte Repusic die kulturpolitische Reputation des Münchner Rundfunkorchesters durch zahlreiche Auftritte des Ensembles in und außerhalb des Freistaats sowie durch seine programmatischen Brückenschläge in andere Nationen und Kulturen.