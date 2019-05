Münchner Rundfunkorchester Krassimira Stoyanova singt Szenen aus Opern von Richard Strauss

Die Sopranistin Krassimira Stoyanova ist an den internationalen Opernbühnen zu Hause und genießt ebenso als Kammersängerin der Wiener Staatsoper höchstes Ansehen. Als eine der größten Strauss-Interpretinnen unserer Zeit hat sie mit dem Münchner Rundfunkorchester bereits vier CDs eingespielt, jetzt steht die Einspielung der fünften CD an mit Auszügen aus Opern von Richard Strauss, dessen Todesjahr sich 2019 zum 70. Mal jährt. Kostproben aus dieser Hommage präsentieren Stoyanova und das Rundfunkorchester unter Leitung seines Chefdirigenten Ivan Repušić am 2. Juni im Prinzregententheater.

Die Bulgarin Krassimira Stoyanova (Foto oben) zählt zu den herausragenden Vertreterinnen ihres Fachs. Sie studierte Gesang und Violine am Konservatorium in Plowdiw und debütierte 1995 an der Nationaloper in Sofia, wo sie sich schnell ein umfangreiches Repertoire erarbeitet hat. Ihre internationale Karriere startete 1998 an der Wiener Staatsoper, mittlerweile ist sie an allen renommierten Bühnen und bei den großen Festivals zu Gast. Die Bulgarin gilt als die Strauss-Interpretin schlechthin, ihre Interpretationen der Marschallin in "Der Rosenkavalier", der Ariadne in "Ariadne auf Naxos" oder der Danae in "Die Liebe der Danae" suchen derzeit ihresgleichen.

Bereits vier CDs hat Krassimira Stoyanova mit dem Münchner Rundfunkorchester eingespielt. Nach den Alben "Verdi", "Slavic Opera Arias", "I palpiti d’amor" und "Verismo" gibt es nun eine fünfte Produktion mit Szenen aus Opern von Richard Strauss. Auszüge aus diesem Programm werden im "Sonntagskonzert Plus" des Münchner Rundfunkorchesters im Münchner Prinzregententheater präsentiert – übrigens dem Ort, an dem Richard Strauss noch in seinem Todesjahr 1949 Auszüge aus seiner wohl berühmtesten Oper dirigiert hat, dem "Rosenkavalier".

In dieser Opern-Gala zu Ehren von Richard Strauss wird in den Porträts der Marschallin, der Ariadne und der Danae die große Charakterisierungskunst des Komponisten deutlich, in der prächtigen Rosenkavalier-Suite sowie in zwei Zwischenspielen aus Intermezzo kommt die brillante symphonische Gestaltungskraft des großen bayerischen Komponisten zum Ausdruck. So wird diese Opern-Gala eine zweifache Hommage: an Richard Strauss und an eine seiner größten Interpretinnen.

Neben Krassimira Stoyanova singt Violetta Radomirska, Mezzosopran, es spielt das Münchner Rundfunkorchester unter der Leitung seines Chefdirigenten Ivan Repušić.

Programm

R. Strauss, aus Vier Sinfonische Zwischenspiele aus INTERMEZZO; Nr. 2: Träumerei am Kamin

R. Strauss, DER ROSENKAVALIER, Akt 1 Monolog Marschallin + Duett Octavian

R. Strauss, ARIADNE, Monolog der Ariadne "Ein Schönes…" und "Es gibt ein Reich…"

R. Strauss, DER ROSENKAVALIER SUITE op. 59

R. Strauss, DIE LIEBE DER DANAE, Zwischenspiel 3. Akt und "Wie umgibst Du mich mit Frieden"

Mitwirkende

Krassimira Stoyanova, Sopran

Violetta Radomirska, Mezzosopran

Münchner Rundfunkorchester

Leitung: Ivan Repušić

Live-Übertragung

BR-Klassik überträgt das Konzert live am Sonntag, 2. Juni 2019, um 19.00 Uhr im Radio.

Karten

zu Euro 62,- / 20,- erhältlich bei BRticket über www.shop.br-ticket.de oder Tel. 0800 / 5900 594 sowie über MünchenTicket www.muenchenticket.de oder Tel. 089 / 54 81 81 81.