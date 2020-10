Münchner Rundfunkorchester 1. Sonntagskonzert mit Krassimira Stoyanova (Sporan) und Werken von Puccini

Nach dem Flötisten Emmanuel Pahud begrüßt das Münchner Rundfunkorchester in dieser Spielzeit 2020/21 mit der international renommierten Sopranistin Krassimira Stoyanova zum vierten Mal einen Artist in Residence. Beim 1. Sonntagskonzert der Saison nach neunmonatiger Zwangspause der Konzertreihe präsentiert sich die bulgarische Sopranistin an der Seite von Tenor Martin Muehle am Sonntag, 11. Oktober 2020, live im Prinzregententheater mit dem Orchester, das mit ihr bereits mehrere erfolgreiche CDs eingespielt hat.