Münchner Rundfunkorchester Saisonauftakt mit "Der Kaiser von Atlantis"

Im 1. Sonntagskonzert der Spielzeit 2021/22 begrüßt das Münchner Rundfunkorchester zum Saisonauftakt seinen Ersten Gastdirigenten Patrick Hahn. Unter der Leitung des jungen Österreichers erklingt am 10. Oktober um 19.00 Uhr im Münchner Prinzregententheater die in Theresienstadt entstandene Kammeroper "Der Kaiser von Atlantis" von Viktor Ullmann. Die Titelrolle in der konzertanten Aufführung übernimmt der international bekannte Kammersänger Adrian Eröd. BR-KLASSIK überträgt das Konzert live im Radio.