Münchner Rundfunkorchester - Paradisi gloria Simone Rubino und die Schlagzeuggruppe des MRO

Auch das 3. Konzert der Reihe Paradisi gloria 2018/2019 steht unter dem Motto "Brücken in verschiedene Zeiträume". Tōru Takemitsus zeitgenössische Komposition "From Me Flows What You Call Time" für fünf Schlagzeuger und Orchester wird flankiert von Orchestrierungen von Werken von J. S. Bach, in denen Edward Elgar und Anton Webern zwei Werke des Barockmeisters aus Sicht des 20. Jahrhunderts reflektieren. Es ist das letzte Konzert mit Artist in Residence Simone Rubino, der noch einmal mit den Schlagzeugern des Münchner Rundfunkorchesters auftritt, die Leitung hat Duncan Ward.

Auch beim 3. Konzert der zeitgenössischen Konzertreihe Paradiesi gloria am Freitag, 24. Mai, um 20.00 Uhr, ist das Motto "Brücken schlagen". Im Zentrum des Abends steht das zeitgenössische Werk "From Me Flows What You Call Time" für fünf Schlagzeuger und Orchester aus der Feder des japanischen Komponisten Tōru Takemitsu. Das von buddhistischem Gedankengut geprägte Werk zeichnet sich weniger durch westlich tradierte Stilmittel wie Form und Kontrast aus als durch das Streben nach Balance und Ausgeglichenheit. Die virtuosen Schlagzeugpartien übernimmt Simone Rubino zusammen mit der Schlagzeuggruppe des Münchner Rundfunkorchesters und beschließt damit seine Residenz beim Münchner Rundfunkorchester.

Schlagzeuger Simone Rubino, Artist in Residence beim Rundfunkorchester in der Saison 2018/19

Dem Werk von Tōru Takemitsu gegenüber stehen zwei Bearbeitungen von Werken Johann Sebastian Bachs aus dem 20. Jahrhundert: Fantasie und Fuge c-moll (BWV 537) für Orgel, orchestriert von Edward Elgar, und das Ricercar zu sechs Stimmen aus dem "Musikalischen Opfer" (BWV 1079) in der Bearbeitung von Anton Webern. Durch farbige Instrumentierungen und orchestrale rhythmische Akzentuierungen schaffen Edward Elgar und Anton Webern neue Sichtweisen auf diese beiden Meisterwerke von Johann Sebastian Bach.

Bitte beachten:

Das Konzert findet aufgrund des aufwändigen Schlagwerk-Instrumentariums und der komplexen technischen Einrichtung nicht wie üblich in der Münchner Herz-Jesu-Kirche statt, sondern im Studio 1 des BR-Funkhauses. (Eingang: Rundfunkplatz 1)

Das Konzert beginnt um 20.00 Uhr, die Einführung um 19.30 Uhr.

Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Im Anschluss an das Konzert findet diesmal ein "Get together" mit den Künstlern in den Foyers des BR Funkhauses statt.

Programm

Tōru Takemitsu

"From Me Flows What You Call Time" für fünf Schlagzeuger und Orchester

Johann Sebastian Bach

Fantasie und Fuge c-Moll BWV 537, Bearbeitung für Orchester von Edward Elgar

Johann Sebastian Bach

Suite für Violoncello Nr. 3 C-Dur, BWV 1009, Transkription für Marimbafon von Eduardo Egüez (Ausschnitte)

Sarabande

Bourée I und II

Johann Sebastian Bach

Ricercar zu sechs Stimmen (Fuge), aus "Musikalisches Opfer", BWV 1079, Bearbeitung für Orchester von Anton Webern

Mitwirkende

Schlagzeug – Artist in Residence: Simone Rubino

Schlagzeuggruppe des Münchner Rundfunkorchesters: Christian Obermaier, Andreas Moser mit den Gästen: Jörg Hannabach und Sebastian Förschl

Münchner Rundfunkorchester

Leitung: Duncan Ward

Moderation: Amélie Pauli

Einführung Doris Sennefelder bietet im Gespräch mit Simone Rubino um 19.30 Uhr eine Einführung an, im Münchner BR-Funkhaus, Studio 1.

Ausstrahlung BR-KLASSIK sendet einen Mitschnitt des Konzerts am Pfingstsonntag, 9. Juni 2019, um 19.05 Uhr im Radio.

Karten Preise: 34,- bis 25,- €, (Schüler und Studenten 8,- €)



Erhältlich bei BRticket über www.shop.br-ticket.de oder Tel. 0800 / 5900 594 sowie über MünchenTicket www.muenchenticket.de oder Tel. 089 / 54 81 81 81.

Weitere Informationen unter www.rundfunkorchester.de