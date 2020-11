BR-KLASSIK / Münchner Rundfunkorchester Liveübertragung "Schubert - Eine musikalische Biografie"

Auch ohne Publikum setzen die Klangkörper des Bayerischen Rundfunks unter strikter Einhaltung der behördlichen Hygienebestimmungen im Dezember ihre Konzertübertragungen aus den Konzertsälen fort. In Anlehnung an die beliebten CD-Hörbiografien von BR-KLASSIK widmet sich das Münchner Rundfunkorchester in seinem 2. Mittwochskonzert am 2. Dezember dem Wiener Komponisten Franz Schubert. BR-KLASSIK überträgt das Konzert um 20.30 Uhr live im Radio und im Video-Livestream auf br-klassik.de/concert.