Münchner Rundfunkorchester Virtuose Hornklänge mit Artist in Residence Radovan Vlatković

Als Artist in Residence 2022/23 beim Münchner Rundfunkorchester ist Radovan Vlatković im 1. Mittwochskonzert sowohl als Solist als auch als Mitglied der Horngruppe im Münchner Rundfunkorchester zu erleben: in Leopold Mozarts "Sinfonia da caccia" und in Rossinis "Le rendez-vous de chasse" als Ensemblemitglied, als Solist in der Arie "Va tacito e nascosto" für Mezzosopran und obligates Solo-Horn aus Händels "Giulio Cesare in Egitto" sowie – als krönender Abschluss – im virtuosen Horn-Konzert von Richard Strauss, das dieser 18-jährig "seinem lieben Vater, Herrn Franz Strauß, Königlich-Bayerischer Kammermusiker" zum 60. Geburtstag widmete. Durch den Abend führt BR-KLASSIK-Moderatorin Anna Greiter.