Münchner Rundfunkorchester Die "Klassik zum Staunen"-Tour geht weiter

In Textbeiträgen unter dem Titel "Schon gewusst?" werden programmspezifische Begriffe erklärt und wird Hintergrundwissen zu Komponisten und Werken vermittelt. So werden Kinder ab 6 Jahren in der Schule oder mit ihren Familien ermuntert, sich durch das vielfältige Online-Angebot zu klicken und sich aufmerksam mit den jeweiligen Inhalten zu beschäftigen – denn nur so können die Fragen zu den jeweiligen Tour-Etappen und das große Rätsel zum Abschluss der "Klassik zum Staunen"-Tour beantwortet werden. Neben Etappen-Preisen gibt es zum Saisonende einen großen Hauptgewinn.