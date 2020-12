Münchner Rundfunkorchester "Klassik zum Staunen" geht online auf Tour

Im Mittelpunkt der interaktiven "Klassik zum Staunen"-Tour stehen die Videos der bewährten, interessant und unterhaltsam präsentierten "Klassik zum Staunen"-Konzerte. Diese werden umrahmt von interaktiven Elementen wie Rätseln und spannenden Angeboten, sich intensiver in die Themen einzuklicken und einzulesen und damit tiefer in die Welt der klassischen Musik, der Komponisten und des Orchesters einzutauchen.

Ein Bestandteil des Angebots rund um die Konzert-Videos ist etwa die Rubrik "Gute Frage!". Hier können die Kinder Fragen an die Mitwirkenden auf und hinter der Bühne einschicken und die Antworten dann in einem kurzen Video abrufen. Zudem gibt es ein Lexikon, in dem spezifische Begriffe zum Programm erklärt werden, Informationen zum Komponisten, seiner Musik und seiner Zeit, Bilder zum Ausmalen, die Möglichkeit, eigene Bilder einzuschicken und vieles mehr.