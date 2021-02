BR-KLASSIK / Münchner Rundfunkorchester "Karneval der Tiere" multimedial

In Zeiten der Pandemie-bedingten Einschränkungen erweitert das Münchner Rundfunkorchester sein Programm für Kinder, ältere Schüler und Familien. Im Juli 2020 entstand unter strengen Corona-Bedingungen eine innovative Multimediaproduktion des "Karneval der Tiere" von Camille Saint-Saëns, dessen Todestag sich heuer zum 100. Mal jährt. Die TV-Version ist am Sonntag, 7. Februar, um 10.20 Uhr im BR Fernsehen zu sehen und steht danach in der BR Mediathek zur Verfügung. Die 14 einzelnen Sätze des Kinderklassikers werden als Videoclips online veröffentlicht und sind auch im Musikunterricht einsetzbar.