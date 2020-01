BR-KLASSIK / Münchner Rundfunkorchester Gershwin Melodies in München und Fürth

Der 1898 in Brooklyn geborene George Gershwin zählt zu den größten Songschreibern der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Obwohl er keine vierzig Jahre alt wurde, schenkte Gershwin seiner amerikanischen Nation eine eigenständige Musik, die genreübergreifend alles abdeckt: Konzertsaal, Oper, Salon, Film und Musical. Kompositionen wie ʺSummertimeʺ, ʺI Got Rhythmʺ, ʺThe Man I Loveʺ oder ʺ It Ain't Necessarily Soʺ wurden zu Welthits und von unzähligen weiteren Jazzmusikern aufgenommen und gespielt.

Mit Leichtigkeit, leidenschaftlicher Spielfreude und rhythmischer Finesse spielt das Thilo Wolf Jazz Quartett zusammen mit dem Münchner Rundfunkorchester die beliebten Gershwin-Songs in neuen, aufregenden Arrangements. Durch den Abend führt BR-KLASSIK-Moderator Clemens Nicol.



Das Konzert findet am nächsten Tag, 20. Februar 2020, um 19.30 Uhr im Stadttheater Fürth noch einmal statt.

Mitwirkende:

Thilo Wolf Jazz Quartett

Saxofon, Klarinette, Flöte: Norbert Nagel

Bass: Markus Schieferdecker

Drums: Paul Höchstädter

Klavier: Thilo Wolf

Moderation: Clemens Nicol

Münchner Rundfunkorchester

Leitung: Enrique Ugarte

Programm:

Girl Crazy: Ouvertüre

Gershwin in Hollywood: Suite

Ein Amerikaner in Paris: Suite

Summertime

I Got Rhythm

They Can't Take That Away

Someone to Watch Over Me

The Man I Love

Somebody Loves Me

Our Love Is Here to Stay

It Ain't Necessarily So

Fascinating Rhythm

I Loves You Porgy

Konzerttermine: Mittwoch,19. Februar 2020, 19.30 Uhr, Prinzregententheater München

Donnerstag, 20. Februar 2020, 19.30 Uhr, Stadttheater Fürth

Live-Übertragung BR-KLASSIK überträgt das Konzert am 19. Februar live ab 19.30 Uhr im Radio.