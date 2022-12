BR-KLASSIK / Münchner Rundfunkorchester J. S. Bach – eine musikalische Biografie mit Udo Wachtveitl

Schauspieler Udo Wachtveitl, vor allem bekannt als Münchner "Tatort"-Kommissar an der Seite von Miroslav Nemec, geht als Sprecher seit 2010 in den Hörbiografien von BR-KLASSIK auf Spurensuche, schlüpft in die Epochen und Lebensläufe großer Komponisten und vergegenwärtigt mit Ernst und Einfühlungsvermögen jetzt auch das Leben und Werk von Johann Sebastian Bach. Im Anschluss an das Konzert signiert er alle bisher verfügbaren Hörbiografien. Die vier CDs umfassende Box über Bach erscheint im März 2023 beim BR KLASSIK Label.