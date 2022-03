Münchner Rundfunkorchester Klasse Klassik 2022: Let’s go West!

Am Sonntag, 27. März, heißt es wieder "Klasse Klassik", wenn zwei bayerische Schulorchester mit Mitgliedern des Münchner Rundfunkorchesters beim Familienkonzert gemeinsam musizieren. In der 14. Auflage stehen Werke von Gershwin und Dvorak auf dem Programm. Solist ist der Artist in Residence des Orchesters, Dejan Lazić. "Klasse Klassik" wurde 2003 als Education-Projekt vom Bayerischen Rundfunk in Kooperation mit dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus, dem Kulturreferat der Landeshauptstadt München sowie der Bayerischen Landeskoordinierungsstelle Musik ins Leben gerufen.

Bereits seit November 2021 proben die beiden ausgewählten Schulorchester des Pestalozzi-Gymnasiums München und des Augsburger Gymnasiums bei St. Stephan intensiv mit Dirigent Olivier Tardy und Mitgliedern des Münchner Rundfunkorchesters – und freuen sich nun auf den gemeinsamen Abschluss am Sonntag, 27. März, um 15.00 Uhr in der Isarphilharmonie München. Die Leitung der Endproben und des Konzerts übernimmt der ehemalige Chefdirigent des WDR-Funkhaus-Orchesters, Wayne Marshall. Als Solist in Gershwins "Rhapsody in blue" ist der diesjährige Artist in Residence des Rundfunkorchesters, Dejan Lazić, zu erleben. Durch das Programm führt BR-KLASSIK Moderator Maximilian Maier.

Nachhaltige Förderung durch die Profis vom Münchner Rundfunkorchester

Nach der kurzfristigen Corona-bedingten Absage der geplanten "Carmina burana" mit dem Bayerischen Landesjugendchor im März 2020 ist die Vorfreude auf dieses einzigartige musikpädagogische Gemeinschaftsprojekt enorm. In umsichtig geplanten Probenphasen haben sich die jungen Musikerinnen und Musiker vorbereitet und sind nun voller Energie für ihren großen Auftritt im Abschlusskonzert, in dem sie – Seite an Seite mit den Profis – erfahrungsgemäß wieder weit über sich hinauswachsen werden.

Unter dem Motto "Let’s go West!" erklingen dieses Mal zwei Werke, die eine Verbindung zwischen "Alter" und "Neuer" Welt dies- und jenseits des Atlantiks schaffen. So wie einst Antonín Dvořák in Amerika neue Impulse für seine Musiksprache erhielt, ließ sich später George Gershwin bei seiner "Rhapsody in Blue" von der symphonischen Tradition Europas und vom Jazz gleichermaßen inspirieren.

Erstmals wird das Projekt zudem vom Freundeskreis des Münchner Rundfunkorchesters gefördert, der die Education-Arbeit des Orchesters besonders in den Fokus nimmt.

Stimmen der Schirmherrinnen und -herren:

"Seit Langem schon steht dieses Projekt beispielhaft für die umfangreiche Kinder- und Jugendarbeit des Münchner Rundfunkorchesters. Wie beflügelnd es für die zwei ausgewählten Schulorchester sein mag, nach der pandemiebedingten Zäsur mit Mitgliedern des Münchner Rundfunkorchesters zusammenarbeiten zu dürfen, lässt sich wohl kaum überschätzen. Ein starkes Zeichen des Aufbruchs also, das ich mit meinem herzlichen Dank an unsere Partner und Unterstützer verbinde, ganz besonders an die Landeshauptstadt München!" (Dr. Katja Wildermuth, Intendantin des Bayerischen Rundfunks)

"Solche Begegnungen sind für die beteiligten Schülerinnen und Schüler persönlich und musikalisch eine herausragende Erfahrung. Mein Dank geht an die hoch engagierten Lehrkräfte, an alle Mitglieder des Münchner Rundfunkorchesters und den Dirigenten Wayne Marshall für die Unterstützung und Förderung unserer vielversprechenden Nachwuchstalente." (Prof. Dr. Michael Piazolo, Bayerischer Staatsminister für Unterricht und Kultus)

"Es geht wieder los! Nach der Corona-bedingten Pause von 'Klasse Klassik' stehen 2022 endlich wieder Kinder und Jugendliche bayerischer Schulorchester gemeinsam mit den Profimusikerinnen und -musikern des Münchner Rundfunkorchesters auf der Bühne. Da diese Zeit voller Einschränkungen gerade für die junge Generation sehr herausfordernd war, freue ich mich besonders über die Wiederaufnahme dieses erfolgreichen Projekts, das ein zukunftsweisendes Bekenntnis zur Nachwuchsförderung ist und den Jugendlichen spannende musikalische Perspektiven bietet." (Anton Biebl, Kulturreferent der Landeshauptstadt München)

Programm

George Gershwin – Rhapsody in Blue für Klavier und Orchester (1924)

Antonín Dvořák – Symphonie Nr. 9 e-moll, op. 95, B178 "Aus der Neuen Welt"

Mitwirkende

Schulorchester des Pestalozzi-Gymnasiums, München

Schulorchester Gymnasium bei St. Stephan, Augsburg

Maximilian Maier – Moderation

Dejan Lazić – Klavier

Mitglieder des Münchner Rundfunkorchesters

Leitung: Wayne Marshall

Karten

Karten 8,- (Kinder) / 18,- Euro (Erwachsene) / 40,- (Familienkarte)

