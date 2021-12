Live im Radio und im Videostream Silvester-Gala mit dem Münchner Rundfunkorchester

Wenn die Fans in der New Yorker Metropolitan Opera bei einem Zwischenbeifall so heftig und lange jubeln, dass eine Zugabe nötig wird – ein Da capo der gerade zum Besten gegebenen Arie – dann darf sich der Sänger etwas darauf einbilden. Der mexikanische Tenor Javier Camarena hat einen solchen Sturm der Begeisterung 2014 in Rossinis "La Cenerentola" entfacht. Die Bravournummer ist auch Teil seines Auftritts bei der Silvester-Gala des Münchner Rundfunkorchesters unter der Leitung des Chefdirigenten Ivan Repušić. Auf dem Programm steht ein Arien-Cocktail aus französischen, spanischen und italienischen Klassikern, bei denen der an internationalen Opernhäusern und bei Festspielen für seinen Schmelz gefeierte Sänger seine Vokalakrobatik vielfach unter Beweis stellen kann.