BR Fernsehen Weitere Folgen von "Dr. Schwarz und Dr. Martin" restauriert

Das BR Fernsehen zeigt an zwei aufeinanderfolgenden Samstagen die von Xaver Schwarzenberger und Bernd Fischerauer inszenierte Serie "Dr. Schwarz und Dr. Martin" in restaurierter Fassung. Vergangenes Jahr wurden die ersten vier Folgen der beliebten Serie mit Senta Berger und Friedrich von Thun in den Hauptrollen ausgestrahlt, nun werden die Folgen fünf bis acht am Samstag, 23. April 2022, ab 20.15 Uhr und am Samstag, 30. April, gezeigt.