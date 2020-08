report München Umfrage: Großes Vertrauen der Deutschen in die Polizei

In Deutschland wird derzeit intensiv über die Arbeit der Polizei diskutiert. Eine exklusive Umfrage von infratest dimap im Auftrag des ARD Politmagazins report München zeigt: Die Deutschen haben großes Vertrauen in die Polizei. Mehr als die Hälfte der Befragten fordert mehr Rückhalt für die Polizei in Politik und Gesellschaft. Und 31 Prozent der Befragten sehen ein Rassismusproblem in den Reihen der Polizei.