Antisemitische Hassbotschaften   Facebook, Twitter und YouTube verletzen Löschpflichten

Neun Abgeordnete des EU-Parlaments und ein Abgeordneter des kanadischen Parlaments hatten am 25.10.2022 insgesamt 125 antisemitische Inhalte auf den von den Plattformen Facebook, Twitter und YouTube dafür vorgesehenen Wegen gemeldet. Die Posts, Tweets und Videos hatte ihnen zuvor die Nichtregierungsorganisation "The Online Hate Task Force" zur Verfügung gestellt. Die Posts waren zu diesem Zeitpunkt frei verfügbar auf den Plattformen zu sehen. 24 Stunden nach der Meldung durch die Abgeordneten waren noch 122 online, folglich nur drei gelöscht. Von 50 antisemitischen Inhalten auf Facebook, 41 auf Twitter und 34 auf YouTube löschte jede der Plattformen je einen. Das ARD-Politikmagazin report München und DIE ZEIT haben den Versuch der Europaparlamentarier vor Ort begleitet.

Löschung innerhalb von 24 Stunden nicht eingehalten

Entsprechend des "EU Code of Conduct on Countering illegal Hate Speech", den die Plattformen Facebook, Twitter und YouTube mit der EU eingegangen sind, müssten ordnungsgemäß gemeldete illegale Inhalte mehrheitlich nach 24 Stunden gelöscht werden. Dies war nach einer Auswertung der Nichtregierungsorganisation "The Online Hate Task Force" und der Überprüfung durch die Parlamentarier nicht der Fall.