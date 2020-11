Religiöses Leben Zusätzliche Angebote in Corona-Zeiten

15. November 2020, 10.00 Uhr

Evangelischer Gottesdienst aus der Himmelfahrtskirche in München (BR Fernsehen und BR Mediathek)



22. November 2020, 10.00 Uhr

Katholischer Gottesdienst mit Kardinal Reinhard Marx aus der Pfarrkirche Christkönig in München (BR Fernsehen und BR Mediathek)



29. November 2020, 10.00 Uhr

Evangelischer Gottesdienst aus der Gedächtniskirche der Protestation in Speyer (Das Erste und ARD Mediathek)



6. Dezember 2020, 10.00 Uhr

Katholischer Gottesdienst aus der Pfarrkirche St. Benedikt in Postmünster (BR Fernsehen und BR Mediathek)



13. Dezember 2020, 10.15 Uhr

Evangelischer Gottesdienst aus der Melanchtonkirche in Köln (BR Fernsehen und BR Mediathek)



20. Dezember 2020 ,10.15 Uhr

Katholischer Gottesdienst aus der Kirche St. Michael in Tübingen (BR Fernsehen und BR Mediathek)



24. Dezember 2020

16.15 Uhr

Evangelische Christvesper (Das Erste und ARD Mediathek)



21.15 Uhr

Heilige Nacht in Rom – Gottesdienst mit Papst Franziskus (BR Fernsehen und BR Mediathek)



23.20 Uhr

Katholische Christmette aus der Alten Kirche Lobberich in Nettetal (Das Erste und ARD Mediathek)



25. Dezember 2020, 10.00 Uhr

Evangelischer Gottesdienst mit Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm aus der Matthäuskirche in München (BR Fernsehen, BR Mediathek und Bayern 1)



31. Dezember 2020, 16.10 Uhr

Ökumenische Vesper aus der Jugendkirche eli.ja in Saarbrücken zum Jahresabschluss (Das Erste und ARD Mediathek)



1. Januar 2021, voraussichtlich 10.00 Uhr

Neujahrsgottesdienst mit Papst Franziskus aus Rom (BR Fernsehen und BR Mediathek)



6. Januar 2021, 10.00 Uhr

Katholischer Gottesdienst aus der Pfarrkirche St. Elisabeth in Nürnberg (BR Fernsehen und BR Mediathek)