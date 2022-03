28. Internationale Kurzfilmwoche Regensburg Der BR bei der Regensburger Kurzfilmwoche 2022

Die Kultur- und Informationswelle berichtet on air und online in verschiedenen Sendungen vom Festival. So u.a. in kulturLeben am 17. März ab 14.05 Uhr und in der Sendung "Zündfunk Stadtwerke" mit Achim Bogdahn am 26. März ab 19.05 Uhr.



Bisher veranstaltete Bayern 2 während des Festivals in Regensburg die legendäre "Zündfunk"-Party im "Leeren Beutel". Da sie auch in diesem Jahr ausfallen muss, stellt der Zündfunk, das Szenemagazin auf Bayern 2, stattdessen vier Playlists auf Spotify zur Verfügung. Damit kann man ganz nach eigenem Ermessen und Corona-konform Party feiern.