BR24Sport.de Re-live: Topspiele aus dem BR-Archiv gegen den Fußball-Entzug

Samstags, ausverkauftes Stadion, knisternde Spannung und tolle Tore: Auf all das müssen Fußball-Fans derzeit leider verzichten. Nun schafft die BR-Sportredaktion Abhilfe gegen den kollektiven Fußball-Entzug – mit einem Paket voller Fußballkracher mit bayerischen Traditionsklubs, die es in voller Länge nochmals zum Mitfiebern im Netz gibt – "Anpfiff" Re-live immer samstags um 14.00 Uhr unter BR24Sport.de, in der BR24-App und im Social Media-Angebot von BR24Sport.

Mit dem neuen Angebot bekommen bayerische Fans zur sonst üblichen Anstoßzeit der Fußball-Live-Übertragungen des BR Fernsehens trotz Corona-Krise feinsten Fußball-Nervenkitzel frei Haus. Am 28. März steht zunächst das Drittliga-Spitzenspiel TSV 1860 – 1.FC Kaiserslautern vom September 2019 auf dem "BR-Spielplan". Danach folgen unter anderem der historische Pokalsieg des 1. FC Nürnberg 2007, der emotionale Pokaltriumph des FC Bayern im Elfmeterschießen gegen Borussia Dortmund 2016 oder auch der Aufstiegs-Krimi von 1860 München in der Drittliga-Relegation 2018 gegen Saarbrücken.

Der "BR-Spielplan" für das neue Fußball-Re-live-Angebot im April: (samstags, 14 Uhr auf BR24Sport.de, in der BR24-App und auf facebook.com/BR24Sport)



28. März: TSV 1860 München – 1.FC Kaiserslautern

Drittliga-Spitzenspiel vom 28.9.2019



4. April: FC Bayern München – Borussia Dortmund

DFB-Pokalfinale vom 21.5.2016



11. April: 1. FC Nürnberg – VfB Stuttgart

DFB-Pokalfinale vom 26.5.2007



18. April: TSV 1860 München – 1.FC Saarbrücken

Rückspiel Aufstiegsrelegation zur 3. Liga vom 27.5.2018



25. April: FC Bayern München – Borussia Dortmund

DFB-Pokal-Halbfinale mit Elfmeter-Rutsch-Drama vom 28.4.2015



Weitere Sport-Zusatzangebote auf BR24Sport.de und in der BR Mediathek

Ein weiteres neues Zusatzangebot der BR-Sportredaktion bietet eine Fülle von Archivschätzen, mit denen sich die nahezu Fernsehsport-freie Zeit gut überbrücken lässt: Unter dem Titel "We call it a Klassiker" gibt es unter BR24Sport.de, in der BR24-App und in der BR Mediathek täglich eine andere Programmperle: darunter Sportklassiker wie das unvergessene Fußball-WM-Finale von 1990, legendäre Europapokal-Spiele des FC Bayern München aus den 1970er-Jahren oder Weltklasse-Biathlonwettkämpfe in Ruhpolding, aber auch Dokus, Features und Reportagen über Größen wie Rosi Mittermaier, Gerd Müller, Uli Hoeneß und Günter Netzer.

Einen Zusatz-Service für Kids und Eltern zuhause bietet die tägliche Rubrik "Fit mit Felix": BR-Sportexperte Felix Neureuther zeigt darin kurze Bewegungs- und Koordinationsübungen für Klein und Groß, die sich ohne große Hilfsmittel einfach zuhause nachmachen lassen – zu finden auf BR24Sport.de, in der BR24-App, in der BR Mediathek und den Social-Media-Angeboten von BR24Wintersport.