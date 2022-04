BR Fernsehen "Radl-Glück!"-Wochen bei "Wir in Bayern"

Nicht nur die Pandemie und der Wunsch nach klimafreundlicher Mobilität bescheren dem "Drahtesel" Hochkonjunktur, sondern auch die vielfältigen Möglichkeiten, Bewegung, Geselligkeit und Landschaftserlebnis miteinander zu verbinden. In Filmbeiträgen und mit Service-Tipps, in Gesprächen und kulinarisch geht es beim "Radl-Glück!" um Menschen, für die Radfahren von ganz besonderer Bedeutung ist, um die schönsten Fahrradtouren in Bayern und um die geeignete Ernährung für Radlerinnen und Radler.

Bewerbungsvideo schicken und einen Platz bei der BR-Radltour 2022 gewinnen

Im Rahmen der Aktion "Radl-Glück!" haben drei Zuschauerinnen und Zuschauer die Chance, einen Startplatz bei der BR-Radltour 2022 zu ergattern. Ein Bewerbungsvideo genügt, in dem die Fahrradfans erklären, warum sie dabei sein möchten, wenn es Anfang August in sechs Etappen rund 500 Kilometer durch fünf bayerische Regierungsbezirke geht. Aus den eingesendeten Bewerbungsvideos wählt die dreiköpfige "Wir in Bayern"-Jury (Kaddi Kestler, Klaus Tiedemann und Wolfgang Slama) drei Glückliche aus, die am Montag, 16. Mai, von Sportmediziner Klaus Tiedemann live in der Sendung verkündet werden. Weitere Infos auf www.wirinbayern.de