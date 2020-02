Am 5. März in der Alten Kaserne radioSpitzen live vor Ort in Landshut

Nach fünf Jahren ist die Bayern 2-Kabarettsendung "radioSpitzen live vor Ort" wieder zu Gast in der Alten Kaserne in Landshut – mit hochkarätigen Kabarettisten und Musikern aus dem gesamten deutschsprachigen Raum im Gepäck. Die Veranstaltung ist am Donnerstag, 5. März, um 20.00. Den Mitschnitt gibt es in zwei Teilen am 20. März und am 17. April jeweils um 14.05 Uhr auf Bayern 2 zu hören und bei BR Podcast für 12 Monate zum Nachhören.