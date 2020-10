radioMikro "Anna und die wilden Tiere" jetzt zum Hören

Zum Inhalt:

Seit einigen Jahren reist Anna (Annika Preil) um die Welt. Bei ihren spannenden Trips kommt sie den wilden Tieren ganz nah: von Pinguinen in Südafrika über Ameisenbären in Südamerika bis zu Pandabären in China. Jetzt gibt es Annas Abenteuer auch zum Hören: In knapp 20-minütigen Episoden nimmt die Reporterin die jungen Hörerinnen und Hörer mit auf die verschiedenen Kontinente. Sie sind dabei, wenn Anna beim Auswildern von Riesensalamandern hilft, lernen, wie man ganz schnell eine Hai- von einer Delfin-Flosse unterscheiden kann und können bei Annas erster Reitstunde mitfiebern. Außerdem verrät Anna, warum sie in China ganz große Augen gemacht hat, als sie das erste Mal eine öffentliche Toilette besucht hat, wie Takin-Kot wirklich riecht und was sie immer dabeihat, wenn sie auf Abenteuer-Reise ist.

Anna und die wilden Tiere – im Radio und als Podcast Vom 2. bis 6. November 2020, täglich um 18.30 Uhr in "radioMikro" auf Bayern 2

und alle Folgen ab dem 1. November 2020 im Podcast "radioMikro" bei BR Podcast.

Die Folgen: 2. November 2020: Anna und die wilden Tiere: Unterwegs in China

3. November 2020: Anna und die wilden Tiere: Unterwegs im Ozean

4. November 2020: Anna Spezial: Anna lernt reiten

5. November 2020: Anna und die wilden Tiere: Unterwegs im wilden Wald

6. November 2020: Anna und die wilden Tiere: Unterwegs in Brasilien

Weitere Infos und die erste Folge bereits jetzt zum Anhören hier.