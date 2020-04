ARD-Radio-Recherche Sport Corona: Fußballprofis setzen verstärkt auf Studium

Bis mindestens Ende April werden keine Spiele in den deutschen Profi-Ligen stattfinden. Ein Studium neben der Fußball-Karriere – für immer mehr Profis wird das gerade jetzt zur echten Alternative. Nach Informationen der ARD-Radio-Recherche Sport forcieren viele Spieler in Deutschland derzeit ihr Fernstudium; einige beginnen sogar jetzt, zu studieren. Die bundesweit "schlaueste" Mannschaft hat Zweitligist Regensburg - mit gleich elf studierenden Spielern. Die ARD-Radio-Recherche Sport berichtet über das Thema ab Donnerstag, 2. April 2020.

Weltmeister Matthias Ginter hat es schon getan, Bayerns Torhüter Sven Ulreich ebenfalls. Leipzigs Nationalspieler Lukas Kostermann steckt aktuell mitten im Studium der Wirtschaftswissenschaften. Nach Informationen der ARD-Radio-Recherche Sport forcieren derzeit etliche Profikicker ihr Fernstudium – die meisten im Bereich Sportmanagement. Viele nutzen die freie Zeit, um online Prüfungen nachzuholen oder Hausarbeiten zu erledigen.

Bundesweit Hunderte eingeschriebene Fußball-Profis

Allein an der privaten Hochschule für Management IST in Düsseldorf haben sich aktuell rund 200 Fußball-Profis eingeschrieben, darunter 25 Erstligaspieler. Auch Daniela Roßberger, Leiterin der ESM Academy in Nürnberg, wo Fußball-Profis ein Sportmanagement-Fernstudium machen können, bestätigt gegenüber der ARD-Radio-Recherche Sport den Trend: „Da werden Vorlesungen nachgeholt, die schreiben kräftig an ihrer Hausarbeit. Der E-Mail-Verkehr, die Telefonate, das hat wirklich zugenommen.“

Niklas Lomb, Torhüter von Bayer Leverkusen und ebenfalls Student an der IST Düsseldorf, hat sich für ein paralleles Studium entschieden, „um ein zweites Standbein aufzubauen. Um nach der Karriere gute Chancen zu haben, in den Job einzusteigen. Und jetzt, in so einer Phase, wo der Ligabetrieb, Spiel- und Trainingsbetrieb größtenteils

Augsburg-Stürmer Finnbogason absolviert schon sein zweites Studium

Auch unabhängig von der Corona-Krise gibt es im Profi-Fußball einen Trend hin zum Studium. Immer mehr Spieler streben einen akademischen Abschluss an. Stürmer Alfred Finnbogason vom FC Augsburg hat bereits einen Abschluss in Sportmanagement und absolviert derzeit sogar ein zweites Studium, diesmal in BWL.

"Nach dem Ende meiner Karriere bin ich vielleicht 37 Jahre, ich möchte auf das Leben danach vorbereitet sein. Wenn ich Fußball und Business verbinden könnte, wäre mir das am liebsten." Alfred Finnbogason, FC Augsburg

„Schlaueste“ Profimannschaft Jahn Regensburg: 11 von 27 Spielern studieren

Eine Umfrage der ARD-Radio-Recherche Sport unter allen 56 Klubs der ersten bis dritten Liga ergibt: Auch viele Vereine sind offener geworden, ihre Spieler bei einem Studium zu unterstützen. Am studentenfreundlichsten zeigt sich dabei Zweitligist Jahn Regensburg. Elf der 27 Spieler im Kader studieren aktuell, sechs weitere haben bereits ein abgeschlossenes Studium bzw. eine Berufsausbildung. Zusammengenommen sind das rund 60 Prozent des gesamten Kaders. Der Verein unterstützt seine Profis im Fall eines Studiums auch aktiv – so kann es vorkommen, dass ein Spieler für eine Prüfung das Training verschieben darf.

Die Verantwortlichen bei Jahn Regensburg animieren ihre Spieler gezielt dazu, sich über die Zeit nach dem Fußball Gedanken zu machen – weil sie davon überzeugt sind, dass die Profis dadurch auch sportlich besser werden. Geschäftsführer Christian Keller: "Sie müssen sich vorstellen, so ein Profi-Tag, der ist zeitlich nicht so gefüllt wie ein normaler Arbeitstag. Und bei einer sinnvollen Nutzung hat einfach der Tag einen gewissen Rhythmus, und man weiß, dass Tagesrhythmus sich positiv aufs Leistungsvermögen auswirkt.

Freiburg-Trainer Streich: Studium kann sportliche Leistung verbessern

Auch Kult-Trainer Christian Streich vom SC Freiburg ist überzeugt, dass ein paralleles Studium auch positiven Einfluss auf die sportliche Leistung haben kann: „Ja, auch vom intellektuellen Anspruch, und Dinge auflösen zu können."

"Das Fußballspiel ist einfach, aber manchmal ist es auch kompliziert. Und auch die Zusammenhänge in einer Mannschaft und solche Dinge sind nicht immer banal. Es kann durchaus helfen, wenn Du einfach Deinen Kopf anstrengst, und versuchst, Zusammenhänge zu verstehen." Christian Streich, Trainer SC Freiburg