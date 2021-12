BR Fernsehen Mit dem Pumuckl durch die Feiertage

Der kleine Kobold treibt an den Weihnachtstagen und an Silvester wieder seinen Schabernack – in ausgewählten Folgen von "Meister Eder und sein Pumuckl" im BR Fernsehen. Ab dem 9. Januar gibt es dann anlässlich des 100. Geburtstags von Gustl Bayrhammer immer sonntags ab 13.45 Uhr zwei Folgen hintereinander.