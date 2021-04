Jung, innovativ und divers Das PULS Talente Programm geht in die zweite Runde

Ziel des PULS Talente Programms ist es, mehr Menschen mit unkonventionellen Biografien und damit mehr Diversität in den BR zu bringen. Das Besondere: Ein Studium oder Abitur sind nicht notwendig.

Einjähriges, bezahltes, redaktionelles Traineeprogramm

Das PULS Talente Programm ist ein einjähriges, bezahltes, redaktionelles Traineeprogramm, das so individuell wie möglich junge Talente fördert, ausbildet und bestenfalls an den Bayerischen Rundfunk bindet. Den Macherinnen und Machern von PULS geht es dabei ganz bewusst darum, Menschen anzusprechen, die aufgrund ihres beruflichen und persönlichen Hintergrunds sonst in der Regel nicht zu den Öffentlich-Rechtlichen finden.