Jung, innovativ und divers Das PULS Talente-Programm

PULS, das junge Angebot des Bayerischen Rundfunks, bietet ab dem 1. Mai 2020 vier jungen Persönlichkeiten die Chance, sich in verschiedenen Bereichen von PULS und dem BR auszuprobieren und auch als Quereinsteiger zum BR zu finden. Denn: Studium oder Abitur sind nicht notwendig. Dafür liegt ein starker Fokus auf Kreativität und Persönlichkeitsentwicklung. Bewerbungen sind bis zum 17. Februar 2020 möglich.

Die vier Trainees werden ein Jahr bei PULS verbringen und dort verschiedene Stationen durchlaufen. Dabei werden sie vor allem in den Bereichen Social Media, Storytelling sowie Moderation geschult und in Kooperation mit der Ausbildungsredaktion des BR in den notwendigen journalistischen Grundlagen ausgebildet.

Dabei sollen die vorhandenen Stärken der Trainees individuell gefördert werden. Das Ziel des PULS Talente-Programms ist es, motivierte, charakterstarke und talentierte junge Menschen mit verschiedenen kulturellen Hintergründen zu PULS und damit langfristig mehr Diversität in den Bayerischen Rundfunk zu bringen.

Start für das zwölfmonatige Programm ist am 1. Mai 2020.

Weitere Informationen zum PULS Talente-Programm und das Online-Bewerbungsformular gibt es unter deinpuls.de/talente