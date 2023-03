PULS Bayerns Nachwuchstalente im Storytelling auf Tour

Stories zum Thema "Dopamin"

Dopamin hat wirklich tolle Eigenschaften: Es ist wasserlöslich, wird für die Kommunikation der Nervenzellen in unseren Gehirnen genutzt und hat einen Schmelzpunkt von 128 °C. Soweit, so wissenschaftlich. Aber vor allem ist Dopamin ein Glückshormon. Und wenn wir eines alle haben wollen, dann ist es Glück! Dopamin wird ausgeschüttet, wenn einem die Person schreibt, die man schon so lange gut findet. Oder wenn man eine Prüfung besteht, vor der man richtig Angst hatte. Aber Dopamin wird eben auch ausgeschüttet, wenn man endlos auf Instagram oder TikTok scrollt, wenn man Fotos postet und auf Likes wartet. Dopamin macht abhängig, irgendwann will man immer mehr. Dopamin kann also Fluch und Segen gleichzeitig sein. Denn eins ist klar: Dopamin fühlt sich extrem gut an.