Bayerischer Rundfunk PULS startet Psychologie-Podcast "Die Lösung"

PULS, das junge Programm des Bayerischen Rundfunks, widmet sich mit einem neuen Podcast den drängenden Fragen aus der Lebenswelt junger Erwachsener. Im Psychologie-Podcast "Die Lösung" sprechen Moderatorin Verena Fiebiger und Diplom-Psychologin Lena Schiestel beispielsweise über schädliche Gedankenmuster und festgefahrene Verhaltensweisen und wie man sich davon befreien kann. "Die Lösung" gibt es jeden Dienstag neu bei Spotify, iTunes, Deezer und in der BR Podcast-Mediathek.

Mit "Die Lösung“ widmet sich PULS einem Themenfeld, das in der deutschen Podcast-Szene bisher wenig stattfindet: psychologische Hilfestellung und fundierte wissenschaftliche Lösungsansätze jenseits von Coaching-Ratgebern und Yogamatte. Was tun, wenn die derzeitige Lebensplanung zu scheitern droht, man schon wieder mit "dem Falschen" zusammen ist oder sich das Abnabeln von den Eltern als doch nicht so leicht erweist? Schiestel und Fiebiger analysieren für die Hörer echte Fälle und versuchen Ordnung ins Gefühlschaos zu bringen.

Erkenntnisse aus der Emotions-, Motivations- und Persönlichkeitspsychologie und Erfahrung in Verhaltens- und Paartherapie spielen ebenso eine Rolle wie Humor und Plauderei aus dem Nähkästchen.

"Bei 'Die Lösung' reden wir nicht nur über Probleme und Fragestellungen, die viele Hörerinnen und Hörer kennen und umtreiben, wir haben auch konkrete Hilfestellungen dabei und eine Psychologin, die die Probleme fachlich einordnen kann. Damit schafft PULS einen Podcast, der die junge Zielgruppe in ihrer gesamten Lebenswelt abholt – und dazu gehören eben auch Momente, die alleine schwierig zu bewältigen sind." Florian Meyer-Hawranek, Head of Content bei PULS.

Über die Moderatorin

Verena Fiebiger ist ausgebildete Journalistin, studierte Sprachtherapeutin und Linguistin mit Entwicklungspsychologie im Nebenfach.

"Es gibt natürlich nicht DIE Lösung und auch kein Patentrezept für ein glückliches Leben. Aber wer seine Gefühle versteht, passt am Ende besser zu sich selbst." Verena Fiebiger.

Über die Psychologin

Lena Schiestel ist die Expertin – als Diplom-Psychologin, systemische Therapeutin und Organisationsberaterin. Neben ihrer Promotion an der LMU München hört sie leidenschaftlich gerne Podcasts und hat als Kind schon Kassetten mit Radiosendungen für ihre Eltern aufgenommen.

"Das Leben ist oft wahnsinnig schön – und manchmal ganz schön schwierig. In dieser Gemengelage ist es hilfreich, ein wenig psychologisches Rüstzeug dabei zu haben." Lena Schiestel

Ab dem 11. Mai ist die erste Folge "Die Lösung" abrufbar, danach gibt es jeden Dienstag eine neue Folge auf allen gängigen Podcast-Plattformen und in der BR Podcast-Mediathek.