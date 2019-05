Bayerischer Rundfunk PULS Open Air 2019 so barrierefrei wie noch nie

Nur noch eine Woche, dann geht es endlich los mit dem PULS Open Air 2019! Zum vierten Mal feiert PULS, das junge Angebot des Bayerischen Rundfunks, auf Schloss Kaltenberg vom 30. Mai bis zum 1. Juni mit einer handverlesenen Mischung von rund 65 Bands und DJs. Mehr denn je ist diesmal auch das Thema Barrierefreiheit im Fokus. In diesem Bereich ist das Angebot beim PULS Open Air 2019 größer als in den Jahren zuvor – von Konzerten mit Übersetzung in Gebärdensprache über rollstuhlgerechte Anlagen bis hin zu einer Service-Hotline.