PULS Open Air 2023 Die ersten Bands stehen fest

Das PULS Open Air besinnt sich musikalisch wieder auf seine Wurzeln. Musik Entdecken und lieben lernen stehen ganz klar im Mittelpunkt, aber auch nationale und internationale Festivalhighlights werden mit dabei sein. Nach dem Sommer 2022 gehört dazu auch die Dresdner Band 01099, die mit ihrem entspannt treibenden HipHop einige der größten Festivals zu riesigen Moshpits verwandelt haben. Beatrice Ilejay Laus alias Beabadoobee kommt zu einem ihrer raren Festivalauftritte nach Kaltenberg. Die 22-jährige Londonerin gehört mit Millionen Streamingplays und ihrem Überhit "Death Bed (Coffee for Your Head)", den sie zusammen mit Powfu veröffentlicht hat, aktuell zu den Durchstarterinnen der Stunde. Einen etwas weiteren Weg haben Ekkstacy hinter sich, wenn sie im nächsten Sommer auf die Bühne gehen. Die Kanadier zählen mit ihrer Mischung aus Post-Punk, Indie, Hip-Hop und Synth-Wave zu den spannendsten Entdeckungen von 2022 und haben es damit in jedes internationale Musikmagazin geschafft. Sehr erfolgreich in ihren jeweils eigenen Genres, wird die Kombination aus beiden zu einem einzigartigen Erlebnis, das es erstmals beim PULS Open Air zu bestaunen gibt. R’n’B-HipHop und klare Messages gibt es mit NURA, Party-Vibes mit SKI AGGU, Indiesound aus Bayern mit Kaffkiez und dem Gewinner des New Music Award 2022 Ennio. Die Palette ist breitgefächert und nur ein Anfang. Bis zu 80 Acts aus Bayern, Deutschland und der ganzen Welt werden nächstes Jahr beim PULS Open Air erwartet. Dazu kommen noch spannende Livepodcats, Workshops und jede Menge Platz zum Wohlfühlen.