9. - 11. Juni 2022 Endlich wieder PULS Open Air

Tickets für das PULS Open Air jetzt erhältlich

In der aktuellen Ticketphase gelten folgende Preise:

Ab 129,00 Euro Festivalticket ohne Camping inklusive Gebühren, zzgl. Versand

Ab 35,00 Euro Campingticket inklusive Gebühren und Müllpfand, zzgl. Versand

Ab 69,00 Euro Tagesticket Freitag

Ab 69,00 Euro Tagesticket Samstag

Besucherinnen und Besucher mit dem Merkzeichen B im Schwerbehindertenausweis können kostenlos eine Begleitperson mitnehmen. Melden Sie sich bei Fragen gerne per Mail an: inklusion@pulsopenair.de