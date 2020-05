Live auf pulsopenair.de, Facebook, der BR KulturBühne und ARD-alpha PULS Open Air – Stream dich her!

Nach vier unvergesslichen Festivalsommern auf Schloss Kaltenberg kann das PULS Open Air 2020 aufgrund der aktuellen Situation nicht stattfinden. Um den Festival-Fans das ursprüngliche Veranstaltungswochenende trotzdem zu versüßen, veranstaltet PULS, das junge Content-Netzwerk des Bayerischen Rundfunks, eine besondere Streaming-Edition des PULS Open Airs. Am Samstag, 6. Juni 2020, können sich alle Fans unter dem Motto "PULS Open Air – Stream dich her!" über zwei Livestreams direkt nach Kaltenberg schalten:

In einem DJ-Livestream gibt es zehn Stunden lang Clubmusik, und in einem moderierten Livestream können die Zuschauer und Zuschauerinnen u.a. an einem Nachhaltigkeits-Workshop teilnehmen, einem Live-Podcast lauschen und die Orsons bei einem exklusiven Auftritt direkt aus Kaltenberg erleben. Die Streaming Edition beginnt um 14.00 Uhr und wird live auf pulsopenair.de, der BR KulturBühne und auf Facebook stattfinden. ARD-alpha wird ab 14.00 Uhr live vom Festivalgelände senden. Alle Informationen zur digitalen Ausgabe des PULS Open Airs gibt es auf pulsopenair.de.

Interaktives Konzept

Um das Festivalerlebnis trotzdem möglich zu machen, bietet PULS allen interessierten Open-Air-Fans mit einem interaktiven Streaming-Konzept die Möglichkeit, digital in verschiedene "Areas" reinzuschauen und aktiv mitzumachen.

Der erste Livestream wird von PULS Moderatorin Ariane Alter und dem Host des PULS YouTube-Kanals "PULS Musik Analyse" Fridl Achten moderiert und steht unter dem Motto "Stream dich her!". Hier wird sich alles um das vielseitige Themenangebot drehen, das das PULS Open Air jedes Jahr bietet. Das Festival steht seit einigen Jahren für hochwertig kuratierte musikalische Inhalte und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Workshops, Live-Podcasts und Diskussionen.

Der Nachmittag startet mit einem Nachhaltigkeitsworkshop in Zusammenarbeit mit dem funk-Format OZON. Der erfolgreiche Sexpodcast von PULS "Im Namen der Hose" wird eine Live-Folge vor Ort aufnehmen und alle User und Userinnen auf Facebook zu einer gemeinsamen Diskussion einladen. In Lagerfeuer-Sessions werden im Laufe des Abends einige PULS Open Air Künstler und Künstlerinnen akustische Versionen ihrer Songs live vor Ort spielen. Ariane Alter und Fridl Achten werden mit Musikern und Musikerinnen zur aktuellen Situation sprechen und die besten Konzertmitschnitte und Sessions von Künstlern und Künstlerinnen aus dem Line-Up zeigen. Das Finale macht die Band "Die Orsons", die vor Ort in Kaltenberg auf der Waldbühne auftreten wird.

Zehn Stunden lang senden im PULS Open Air DJ-Livestream zehn DJs aus zehn verschiedenen bayerischen Clubs live ins Wohnzimmer und unter dem Motto "Support your local Lieblingsclub".

Gemeinsam Spaß haben, in Kontakt treten und feiern können die PULS Open Air Fans in der offiziellen PULS Open Air Gruppe auf Facebook. Hier können sie sich mit anderen Usern und Userinnen austauschen, Festivaloutfits posten, an einer Besucherbefragung teilnehmen sowie Fragen an Bands und PULS Moderatoren und Moderatorinnen stellen. Ein Quiz mit Willy Nachdenklich, dem Macher der Facebook Seite "Nachdenkliche Sprüche mit Bilder", nimmt die User und Userinnen mit in den PULS Kosmos.

PULS Open Air 2021 Die Veranstalter und der Bayerische Rundfunk freuen sich auf einen nachgeholten 5. Geburtstag im nächsten Jahr: beim PULS Open Air 2021 vom 3. - 5. Juni auf Schloss Kaltenberg! Tickets für das Event im nächsten Sommer sind bereits erhältlich. Alle Besucher und Besucherinnen, die sich bereits Tickets für das PULS Open Air 2020 gekauft haben, können mit diesem Ticket direkt im nächsten Jahr mit dabei sein. Alle weiteren Fragen bezüglich Abwicklung und Ticketrückgabe können in den FAQs auf www.pulsopenair.de nachgelesen werden. Um die Vorfreude für nächstes Jahr zu steigern, werden schon am 6. Juni 2020 die ersten Bands für das PULS Open Air 2021 bekannt gegeben!