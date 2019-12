4. bis 6. Juni 2020 auf Schloss Kaltenberg Das PULS Open Air wird fünf

Nach vier unvergesslichen Festivalsommern auf Schloss Kaltenberg feiert das PULS Open Air nächstes Jahr seinen 5. Geburtstag. Vom 4. bis 6. Juni 2020 lädt PULS, das junge Content-Netzwerk des Bayerischen Rundfunks, gut 60 Bands und DJs wieder in die wohl bezauberndste Festival-Location Bayerns. Die ersten Musik-Acts stehen fest: Mit dabei sind Von Wegen Lisbeth, KUMMER, Sampa the Great, Die Orsons, OK KID, Girl in Red und viele weitere Künstlerinnen und Künstler. Neben den Konzerten und Partys auf fünf Bühnen wird es Live-Podcasts, zahlreiche Workshops und ein spannendes Rahmenprogramm geben.

Tickets und alle Infos für das PULS Open Air 2020 gibt es auf pulsopenair.de.

Die Lieblingsband abfeiern, unter einzigartigen Lichtinstallationen die Nacht durchtanzen und sich von Live-Podcasts und Workshops inspirieren lassen: Das wahrscheinlich schönste Festival Bayerns wird im Sommer 2020 gebührend seinen fünften Geburtstag feiern:

"Dieses Jubiläum werden wir mit ein paar Highlights aus den letzten Jahren und vielen einzigartigen neuen Acts aus Bayern, Deutschland und der Welt feiern. Ganz besonders freuen wir uns, dass wir auch dieses Jahr wieder ein abwechslungsreiches, spannendes und gleichberechtigtes Booking sowie ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Workshops und Podcasts präsentieren können", so Andy Barsekow, BR-Projektleiter PULS Open Air

Die ersten Headliner stehen fest

Sie begeistern ihre Fans und die PULS-Musikredaktion seit Jahren: Von Wegen Lisbeth sind ohne Zweifel die deutsche Indie-Pop-Erfolgsgeschichte der letzten Jahre und zum zweiten Mal auf dem PULS Open Air mit dabei. Felix Kummer war auch schon mit seiner Band Kraftklub zu Gast auf dem PULS Open Air. Dieses Jahr ist er mit seinem Soloalbum "KIOX" durchgestartet, spielt nur noch in ausverkauften Hallen und ist einer der gefragtesten Künstler der deutschen Musikszene. Die sambisch-australische Singer-Songwriterin und Rapperin Sampa the Great war schon "supporting act" von Kendrick Lamar und wird auf dem PULS Open Air ihren ersten Festivalgig in Bayern spielen.



Das bisherige Line-up im Überblick:

Von Wegen Lisbeth ● KUMMER ● Die Orsons ● OK KID ● Sampa The Great ● Girl in Red ● Roberto Bianco & Die Abbrunzati Boys ● Cari Cari ● Milliarden ● Provinz ● Siegfried & Joy ● Jugo Ürdens ● MAJAN ● Rapkreation ● Ilgen-Nur ● Bruckner ● Salwa Benz ● The Holy ● Some Sprouts ● Sparkling ● Mia Morgan ● KeKe ● MOLI ● Das Moped ● Power Suff Girls ● Umme Block ● Children ● COEO ● LIENNE ● Ritual:Digital ●

Abwechslungsreiches und spannendes Rahmenprogramm

Für die Open Air-Besucher gibt es rund um das Event wieder jede Menge zu entdecken: spannende Workshops zu gesellschaftlichen Themen wie Nachhaltigkeit und Umweltschutz, Vorträge zu "aktiver Mitgestaltung von Politik und Gesellschaft" und "Storytelling bei Instagram". Auf der Live Podcast Stage werden unter anderem die PULS-Podcasts "Die Lösung" oder "Im Namen der Hose" live vor Publikum stattfinden. Außerdem gibt es wieder die Zaubershow mit den beiden Magiern von Siegried & Joy und Yogastunden auf dem Campingplatz.

In den kommenden Monaten werden weitere Musik-Acts, Workshops und Podcasts im Programm von PULS bekannt gegeben.

Tickets für das PULS Open Air jetzt erhältlich In der aktuellen Ticketphase gelten folgende Preise:

Ab 82,50 Euro ohne Camping inklusive Gebühren, zzgl. Versand

Ab 104,50 Euro mit Camping inklusive Gebühren und Müllpfand, zzgl. Versand

Ab 101 Euro Freundeskreis-Ticket (pro Person) für zehn Personen inkl. Camping, Müllpfand und reserviertem Zeltplatz, zzgl. Versand

Besucherinnen und Besucher mit dem Merkzeichen B im Schwerbehindertenausweis können kostenlos eine Begleitperson mitnehmen.



Tickets gibt es unter www.pulsopenair.de

Das PULS Open Air im Überblick PULS Open Air 2020

4. - 6. Juni 2020

Schloss Kaltenberg

Entfernungen: München 55 km, Augsburg 37 km, Landsberg 16 km

Das PULS Open Air im Netz

pulsopenair.de

facebook.com/pulsopenair/

deinpuls.de