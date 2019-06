Erstmals fast 12.000 Besucher auf Schloss Kaltenberg Das PULS Open Air 2019 setzt neue Impulse

Mit einem Rekordwert von erstmalig fast 12.000 Besuchern hat PULS, das junge Angebot des BR, an diesem Wochenende bereits zum vierten Mal in Folge das PULS Open Air auf Schloss Kaltenberg gefeiert. Mehr als 60 Künstlerinnen und Künstler, unter anderem AnnenMayKantereit, Nura und Blood Red Shoes, bespielten die idyllische Schlosskulisse. Dabei setzte das Festival in diesem Jahr nicht nur musikalisch neue Impulse: So lag der Anteil an Acts mit weiblicher Beteiligung erstmalig über 50 Prozent. Dazu gab es neben verschiedenen Workshops mehrere Live-Podcasts, die vor Publikum aufgezeichnet wurden.

Eines der vielen Highlights des Wochenendes war der heiß erwartete Auftritt der deutschen Durchstarterband AnnenMayKantereit. Auch die Party-Combo Kitschkrieg brachte die Kaltenberger Arena zum Kochen. Bis in die Morgenstunden tanzten die PULS-Open-Air-Fans zwischen mittelalterlichen Spitztürmchen in der Ritter-Arena, in der urigen Räuberhöhle und auf dem neuen elektronischen Floor "Burghain" unter freiem Himmel.



"Wir sind überwältigt, dass die vielen Ideen, die wir monatelang entwickelt haben, dieses Wochenende zu 100 Prozent aufgegangen sind", sagte Andy Barsekow, BR-Projektleiter des PULS Open Air. "Wir konnten so viele glückliche Bands und Besucherinnen und Besucher erleben, die es sehr zu schätzen wissen, dass es beim PULS Open Air um mehr geht. Klar, es geht um gute neue Musik, aber genauso auch um Inhalte mit Weitblick und ein Gefühl von Gemeinschaft."

Geschlechterverhältnis auf der Bühne: Die Zukunft ist ausgeglichen

Mit einem ausgeglichenen Geschlechterverhältnis im Line-up setzte das PULS Open Air dieses Jahr ein Zeichen, um festgefahrene Strukturen in der Musikbranche aufzubrechen und eine Diskussion unter den Künstlerinnen und Künstlern sowie dem Publikum anzustoßen.

Mehr als ein klassisches Musikfestival dank spannendem Rahmenprogramm

Das Rahmenprogramm spielte auch dieses Jahr neben den zahlreichen Konzerten und Partys eine wichtige Rolle. Das Publikum konnte an diversen Workshops teilnehmen und dabei unter anderem von PULS-Mitarbeitern lernen, wie eine Radiosendung entsteht. Weitere, teils interaktive Workshop-Themen waren etwa "Fair Fashion" und "Plastikfrei leben". Erstmalig wurden mehrere Live-Podcasts vor Ort mit Publikum aufgezeichnet – diese werden in Kürze an die Veranstaltung unter anderem im BR Podcast Center abrufbar sein.

Barrierefreiheit: PULS Open Air für alle

Erstmalig holten sich das PULS-Team und die Veranstalter von Amont Gastro GmbH für das PULS Open Air 2019 professionelle Unterstützung von einer Beauftragten für Barrierefreiheit. Fast 20 Konzerte wurden live auf der Bühne in Gebärdensprache übersetzt, eine Service-Hotline stand allen Besucherinnen und Besuchern mit Behinderung rund um die Uhr zur Verfügung, und das gesamte Festivalgelände war barrierefrei zugänglich.

Nächstes Jahr geht es weiter!

Die Planungen für das fünfte PULS Open Air in Kaltenberg im Sommer 2020 laufen bereits. Nächstes Jahr findet das Open Air von 5. bis 6. Juni statt. Der "Early-Early-Bird-Ticket"-Verkauf läuft ab sofort.