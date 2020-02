PULS Lesereihe 2020 Texte zum Motto "Lass später nochmal…"

Für das diesjährige Thema gibt es viele Ansätze: "Lass später nochmal…" über die unangenehmen Dinge sprechen, ehrlich zueinander sein, genau wissen, was wir mit unserem Leben machen möchten, eine epische Party abreißen oder die Welt anschauen. Bis dahin ist doch eigentlich alles gut, oder? Die heiße Bewerbungsphase ist vorbei, die Jury hat 15 Finalistinnen und Finalisten ausgewählt: Die PULS Lesereihe-Abende können beginnen!

Im März ist die PULS Lesereihe zu Gast in ausgewählten Locations in Passau, Regensburg, Bamberg, Würzburg, Augsburg und schließlich – zum großen Finale – in München. Das Live-Publikum kürt bei jedem Termin die Lieblingsgeschichte und bestimmt so, wer ins Finale in München einzieht. Die Gewinnerin oder der Gewinner dort kann sich über einen Workshop im Literaturhaus München mit Kristof Magnusson und eine Lesung beim PULS Open Air 2020 freuen.

Wer es zur PULS Lesereihe geschafft hat, haben der Vorjahressieger Maximilian Slowioczek, die Autorin und taz-Kolumnistin Ronya Othmann, Dichterin und Sängerin der Münchner Band Candelilla Mira Mann und der Macher der Facebookseite "Nachdenkliche Sprüche mit Bilder" und Protagonist des PULS Podcasts "True Klein Crime" Willy Nachdenklich entschieden.

Alle Termine der PULS Lesereihe 2020 02.03.20 Zeughaus, Passau

03.03.20 Alte Mälzerei, Regensburg

04.03.20 Live-Club, Bamberg

05.03.20 Kellerperle, Würzburg

06.03.20 Beim Weissen Lamm, Augsburg

11.03.20 Finale – Bahnwärter Thiel, München

Der Eintritt ist frei. Alle Infos zur Lesereihe gibt es hier.